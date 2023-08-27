شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص تقبض على متهمين ومسروقات تخص أحياء أمدرمان





تشمل أجهزة كهربائية قيمة ومجموعة من المقتنيات المسروقة من أحياء أمدرمان، قامت قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني بالقبض على متهمين بحوزتهم المعروضات.

وبحسب الفيديو المرفق يقول المتحدث بأن هذه المعروضات سرقت من أحياء ود نوباوي وابروف والهجرة والركابية وحي العمدة.

وتم تخزين المسروقات في منازل بواسطة المتهمين الذين يظهرون في الفيديو ايضاً، وقم تمت السرقة بعد خروج سكان تلك الأحياء من منازلهم هرباً من جحيم الحرب، حيث تخوض القوات المسلحة السودانية قتالاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

شاهد الفيديو من هنا: الجزيرة – السودان:

رصد وتحرير – “النيلين”