ضاحي خلفان: ناديتها فتبسمت وإلى مكاني أقدمت هيفاء في عز الشباب لها العيون تكلمت!





كتب ضاحي خلفان تميم نائب قائد الشرطة والأمن في دبي على تطبيق التواصل الاجتماعي “أكس” عبارات شعرية جميلة، حيّر بها متابعي حسابه، وجعلهم يعلقون بردود متباينة.

وقال “ضاحي خلفان” ناديتها فتبسمت .. والى مكاني اقدمت.. هيفاء في عز الشباب.. لها العيون تكلمت.. كادت تقول تحبني..! لكنْ حياءٌ احجمت.

شاهد المنشور وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي: