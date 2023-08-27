شاهد الزوجة جريئة من الزوج وأحرجته.. كاميرات الملعب تثير الجدل بعد رصدها ردة فعل زوجة تجاه زوجها في مدرجات السعودية





في لحظة مؤثرة ومشحونة بالإنسانية خلال مباراة بين فريقي الأهلي والأخدود يوم الخميس الماضي، اختطفت كاميرات البث الزوجة وهي تهتم بزوجها بلطف عبر مسح عرقه المتدفق على وجهه باستخدام منديل ورقي.

كانت هذه اللحظة المتميزة قد جاءت في الوقت الذي كانت فيه الكاميرات ترصد جماهير الملعب. ولم يفوت المعلق الفرصة للتعليق على المشهد، حيث ضحك وقال: “يبدو أن الرطوبة مرتفعة جدًا داخل الملعب اليوم”.

أحدث هذا المقطع ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المغردين عن إعجابهم بردة فعل الزوجة، فقال أحدهم: “الرجل يبدو كأنه كان يشعر بالحرج وهو تحت أضواء الكاميرا”. بينما علقت مغردة أخرى قائلة: “ماشاء الله، ردة فعلها جعلت زوجها يظهر بابتسامة على وجهه”.

في حين تفاعل البعض الأخر بسخرية وغضب مع الموقف، حيث قال أحدهم “ترا المرة مسحت وجه زوجها بمنديل و لم تقوم بالتقبيل و بعدين مخليها كاشفه والوضع عادي معاه فلا تحشرونه و تهزئونه هو و زوجته” وقال أخر “هذي مراهقة هبلة بتقعد شهر وتتطلق بعدها لخفة عقلها” وقال أخر “في اللقطة الزوجه أجرا من الزوج”.

نجوم مصرية