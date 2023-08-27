الداخلية تكشف تفاصيل تعدي مواطن على كلب بالطريق العام بالقاهرة





كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بالطريق العام بالقاهرة وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان يوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على (كلب) بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة».

وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

صحيفة المصري اليوم