جرائم وحوادث

بالصور.. شرطة ولاية الجزيرة تتمكن من القبض علي متهم يقود عربة مسروقة من الخرطوم

2023/08/27
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تمكنت شرطة ولاية الجزيرة (قوة ارتكاز كازابلانكا) من القبض علي متهم يقود عربة اكسنت مضلع بالرقم (٥٤٥١٨ خ٥)
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) القوة وبعد التحري والمراجعة لرقم المالك في الاستيكر اتضح بأن العربة مسروقه من امدرمان بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٣ وان صاحبها قد دون بلاغ جنائي بفقدانها بأحد اقسام امدرمان وأنها سرقت من امام منزله ، دخل المتهم في مساومة مع التيم حيث أقر بالجريمة وأنه علي استعداد بأن يتنازل من العربة للتيم وان يدفع مبلغ مليار جنيه للتيم حتي يتم اخلاء سبيله.
تم إحضار المتهم لرئاسة شرطه الولاية و إخطار المشرف العام ومن ثم تسليم المعروضات والمتهم لمباحث الولاية لإجراء اللازم وفق القانون.
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المكتب الصحفي للشرطة – السودان

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