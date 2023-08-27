🔴اليوم حدثت مفارقة غريبة.. اعلام قحت يتجاهل هجوم المتمردين على المدرعات.. خسارة كارثية جديدة





• أعدت قوات مليشيا التمرد عدتها وعتادها لتهاجم المدرعات اليوم الأحد .. مرة أخري تجدد المليشيا فزعها وماتبقي لها من قوات لتلقي الموت الزؤام علي محيط المدرعات ..

خسارة كارثية جديدة للمليشيا فقدت علي إثرها المئات من جنودها بين قتيلٍ وجريحٍ وأسير ..

• هذه المرة تركت بقايا الثورة المصنوعة مليشيا التمرد تقاتل وحدها ..

أهمل إعلام الحرية والتغيير وصفحات الناشطين معها تناول هجوم المتمردين علي المدرعات بينما كانوا سبّاقين إلي التبشير بدخول مليشيا التمرد إلي حوش قلعة الدروع الحصينة ..

• لقد صارت مليشيا التمرد عبئاً ثقيلاً علي ظهر الحرية والتغيير والتي تسعي بكل الطرق إلي التخلص من تبعاته المدمرة ..

• سيتركون المليشيا لتنتحر وحدها ..

• والشينة منكورة ..

عبد الماجد عبد الحميد

