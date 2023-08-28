☎مستشار حميدتي اتصل لي فقلت له ماذا تقصد بدولة 56 ؟ فرد لي بالحرف الواحد الجلابة اولاد الكلب لازم ننتهي منهم ..!





مستشاره اتصل لي مجددا وقال لي انهم يقاتلون ضد دولة 56 ومن اجل الديمقراطية ☎

فقلت له ماذا تقصد بدولة 56 ….؟

فرد لي بالحرف الواحد الجلابة اولاد الكلب لازم ننتهي منهم ..!

فقلت له هل كل الذين حكموا البلاد منذو الاستقلال حتي اليوم هم جلابة وانت تقاتل ضدهم ….؟

قال لي نعم ..!

فقلت له هل تعلم كل الذين حكموا البلاد منذو الاستقلال حتي اليوم …؟

قال لي نعم …!

فقلت له لكن بعض الذين حكموا البلاد الان يقاتلون في صفك ….؟

قال لي لا لا لا انت زول كذاب وكوز وكل الذين حكموا البلاد هم كيزان

فقلت له حزب الامة والحزب الشيوعي والناصريين و البعثيين حكموا قبل اليوم والان يقفون معك ….؟

قال لي ديل ما حكموا البلاد وانت ولد صغير ما تعرف التاريخ كويس

قلت له هل تعلم من هو اول رئيس وزراء السودان …؟ فبهت المتمرد

فقال لي انا دائرك تكتب عن جرائم الكيزان وجرائم الجيش …؟

قلت له الكيزان جريمتهم الاول انهم ابقوك انت معتمدا لدورتين ثم وزيرا

و جريمتهم الثانية انهم انشأوا مليشيات خارج مظلة القوات المسلحة واسندوا مهمتها لقبيلة بعينها ..!

قال لي خلي العنصرية الدعم السريع قوات قومية

قلت له عن اي قومية تتحدث والاشقاء وابناء عمومة يديرون تلك القوات وكانها ورثة اورثوها من اجدادهم ..!

قال لي انا اتصلت عليك يا استاذ عشان نوحد الجهود لمحاربة و اسقاط دولة 56

قلت له اين دولة 56 ؟

قال لي في الخرطوم

قلت له ماهو علاقة دولة 56 بنهب بيوت الناس والاسواق والمؤسسات الخدمية وقتل الابرياء ونهب ممتلكاتهم واغتصاب النساء ….؟

قال لي ديل منفلتين ..!

قلت له انت منفلت يعني …؟

قال لي لا

قلت له الان في باب بيتك في امدرمان يوجد عربات منهوبة

تيت تيت الو الو الشبكة كعبة وفصل الخط

عاودت الاتصال وبعد عدد من الرنات رد فقلت له من الذي قتل والي غرب دارفور ومثل بجثته فقال لي ايضا ديل منفلتين

فقلت له قائد قوات الدعم السريع في الجنينة هو الذي اشرف علي اعتقاله واغتياله والتميثل بجثته فهل قائد القطاع منفلت …؟

نط نط الكلب وقال لي الاسرة الكريمة كيف حالهم علهم بخير

قلت له عن اي خير تتحدث وانتم نهبتم الاسواق ومنعتم القوافل التجارية والطبية تصل اليهم

قال لي انت خليك متجاوب عشان نسوق خط اعلامي للمحافظة علي المؤسسات والنسيج الاجتماعي

قلت لي هل تقصد بالمؤسسات وزارة الصحة والجامعة والمستشفي والوزارات والبنوك ومكاتب واقسام الشرطة ومكاتب المنظمات الدولية الذي نهبتم وسرقتم وحرقتم كل ما فيها ..؟ ام هناك مؤسسات اخري تريدون حمايتها ..؟

قال لي سنحاسب كل المنفلتين ..؟

قلت له قائد قوات الدعم السريع المتمردة في زالنجي هو الذي اشرف علي نهب بنك الخرطوم وبنك السودان ومكاتب عدد من المنظمات الدولية

قال لي انت مالك مع علي يعقوب

قلت له علي يعقوب هو الذي قطع شبكة الاتصالات لانسان ولاية بأكملها و اشرف علي نهب مؤسسات انسان الولاية وصمت علي اغتصاب حرائر ونساء الولاية ومنع وصول القوافل الطبية للولاية

قال لي هل انت تعلم علي يعقوب كويس ..؟

قلت له نعم اعرف انه مجرم كبير منذو القدم

قال لي انت ليه تدعم الجلابة وتكتب عنهم

قلت له انني ادعم كل من يحمي مؤسسات انسان الولاية ويحمي انسانها ونسائها

وهذا ما وجدته في مؤسسة القوات المسلحة ولم اجده في قوات الدعم السريع المتمردة

قلت له ممكن سؤال يا سعادة الوزير و المعتمد السابق في عهد الكيزان …؟

قال لي تفضل

قلت له اين لك بالعربات الموقوفة امام بيتك في امدرمان و العربيتين الذي رسلتهم دارفور محملة ومغطي بمشمعة حمراء و يقودهم ( م ) و (ع ) وحفزتهم ( 2 ) مليار لكل واحد فئة الالف جنيه ….؟؟

تيت تيت الو الو الو يا استاذ برجع ليك بعد شوية الشبكة كعبة فبهت مستشار المتمرد

كتب الاستاذ عبدالواحد ادم صالح