رأي ومقالات

لا يمكن أن يتفرج المواطنون على المليشيا وهي تستبيح بيوتهم في انتظار انتهاء مفاوضات السلام

2023/08/28
home 223
الدعم السريع

الحديث عن وقف إطلاق نار شامل يجب أن يبدأ بإخلاء بيوت المواطنين والخروج من الأحياء السكنية والمرافق الخدمية ووقف الاعتداءات على المواطنين. ما لم يتحقق ذلك لا يمكن وقف إطلاق النار. لأنه ببساطة لا يمكن أن يتفرج المواطنون على المليشيا وهي تستبيح بيوتهم في انتظار انتهاء مفاوضات السلام.

خروج المليشيا من الأحياء السكنية ومن كل المدن وعودة النازحين إلى بيوتهم يجب أن يسبق وقف إطلاق النار، وإلا فيجب تحرير المناطق التي تحتلها المليشيا وطردها خارج المدن وبعد ذلك يمكن مناقشة وقف إطلاق النار.

حليم عباس
حليم عباس

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/28