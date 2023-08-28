



الحديث عن وقف إطلاق نار شامل يجب أن يبدأ بإخلاء بيوت المواطنين والخروج من الأحياء السكنية والمرافق الخدمية ووقف الاعتداءات على المواطنين. ما لم يتحقق ذلك لا يمكن وقف إطلاق النار. لأنه ببساطة لا يمكن أن يتفرج المواطنون على المليشيا وهي تستبيح بيوتهم في انتظار انتهاء مفاوضات السلام.

خروج المليشيا من الأحياء السكنية ومن كل المدن وعودة النازحين إلى بيوتهم يجب أن يسبق وقف إطلاق النار، وإلا فيجب تحرير المناطق التي تحتلها المليشيا وطردها خارج المدن وبعد ذلك يمكن مناقشة وقف إطلاق النار.

حليم عباس

