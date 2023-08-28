



بوصول البرهان إلى بورتسودان انتهى رسمياً موقف حياد حركات سلام جوبا في هذه الحرب. لم يعد هناك مجال للحياد.

هناك سلطة لها راس وحكومة ومواقفها هي مواقف الدولة الرسمية. أنت جزء منها إذن هذا هو موقفك تلقائياً. مجرد الاجتماع مع البرهان والعمل معه يعني أنك منحاز للدولة ممثلة في البرهان وضد التمرد.

ستتبنى حركتي مناوي وجبريل موقف الحكومة الرسمي، أسوة بمالك عقار. لا مفر. نفس الأمر ينطبق على الطاهر حجر والهادي إدريس، إن سمح لهما البرهان بالقدوم إلى بوتسودان أساساً.

حليم عباس

