حميدتي.. ياله من بعاتي مثقف وعميق!





بعد حديث سفير السودان في ليبيا للجزيرة مباشر بأن حميدتي مات وهو متأكد من ذلك، وقال بالحرف: لو ظهر للناس إلا يكون بعاتي. قامت صفحات الدعم السريع بالإعلان عن ظهور جديد لحميدتي تحت عنوان “ترقبووووه”، لقطع الشائعات،

فإذا بنا نفاجأ هذه المرة أن القائد لم يقو على الظهور لا صورة ولا صوت، واكتفى بطرح رؤية تأسيسية مكتوبة تتحدث عن العنف البنيوي وتصوّرات النخب والنزعات الاحتكارية والنظام غير التماثلي. فياله من بعاتي مثقف وعميق!

عزمي عبد الرازق

