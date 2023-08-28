



١. معركة الكرامة علي صعيدها العسكري؛ نشهدُ أن قواتنا المسلحة قد أبلت فيها وما تزال البلاء الحسن على إمتداد ساحاتها.

٢. فكانت ملاحم البطولة والفداء من زالنجي ونيالا والفاشر وكادقلي والأبيض ومروي ووادي سيدنا وسركاب والمهندسين والاحتياطي المركزي أم درمان والاحتياطي المركزي الخرطوم وجبل أولياء والمدرعات والقيادة العامة وغير ذلك.

٣. اتمنى ألا يغيب عن بالنا معركة الكرامة على الصعيد القانوني والحقوقي.

٤. ادعو لمبادرة لقيادة معركة الكرامة القانونية الحقوقية، وربما يتطلب ذلك تكليف فريق تحقيق دولي لمباشرة التحقيقات والاستقصاءات حيال مشاركة بعض الدول في دعم المليشيا، مما يجعلها طرفاً في المساءلة القانونية.

٥. اتمنى النظر بالجدية الكافية للبعد القانوني الحقوقي وكونه غير قابل للتأرجح وفق الموقف السياسي.

عصمت محمود أحمد