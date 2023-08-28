رأي ومقالات
هل قوات الدعم السريع مؤهلة أخلاقيا للحديث عن مصالح المواطن السوداني ؟
رؤية الدعم السريع للحل السياسي تتحدث عن عنف الدولة السودانية تجاه المواطن منذ الاستقلال و عبر كل العهود .
للأسف الرؤية لا تذكر بأن قوات الدعم السريع تحتل بيوت هذا المواطن وتنهب ممتلكاته وتعتقله وتجلده بالسياط و غتصب النساء .
هل قوات الدعم السريع مؤهلة أخلاقيا للحديث عن مصالح المواطن السوداني ؟؟؟.
بالتأكيد لا ….
من يقرأ ما يكتبه الساسة يجزم بأن الرؤية فيها أنفاس ياسرعرمان و عزت الماهري . و هؤلاء يكتبون من ابراج عاجية بعيدا عن ضنك المواطن السوداني و رأيه الجديد في الدعم السريع .
البعض سيرفض الجنة إن كانت عبر بوابة الجنجويد ناهيك عن الانتقال الديمقراطي …
سالم الأمين
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