



رؤية الدعم السريع للحل السياسي تتحدث عن عنف الدولة السودانية تجاه المواطن منذ الاستقلال و عبر كل العهود .

للأسف الرؤية لا تذكر بأن قوات الدعم السريع تحتل بيوت هذا المواطن وتنهب ممتلكاته وتعتقله وتجلده بالسياط و غتصب النساء .

هل قوات الدعم السريع مؤهلة أخلاقيا للحديث عن مصالح المواطن السوداني ؟؟؟.

بالتأكيد لا ….

من يقرأ ما يكتبه الساسة يجزم بأن الرؤية فيها أنفاس ياسرعرمان و عزت الماهري . و هؤلاء يكتبون من ابراج عاجية بعيدا عن ضنك المواطن السوداني و رأيه الجديد في الدعم السريع .

البعض سيرفض الجنة إن كانت عبر بوابة الجنجويد ناهيك عن الانتقال الديمقراطي …

سالم الأمين