🔴كيف خرج البرهان من القيادة العامة؟





كثرت الاقاويل حول كيفية خروج البرهان من القيادة العامة الي قاعدة وادي سيدنا العسكرية البعض قال انها بضمانات امريكية..والبعض الاخر قال انها باتفاق مع عصابات ال دقلو لكي يوقع اتفاق وقف اطلاق النار..و غيرها من الحكاوي التي استمعنا اليها منذ امس واليوم ..

خطة خروج البرهان من القيادة العامة وضعتها ونفذتها هيئة الاستخبارات العسكرية ..فهي خطة خالصة لها …ليس فيها ضمانات خارجية ولا اتفاق مع عصابات ال دقلو …

الخطة كانت علي اضيق نطاق من قادة الاستخبارات وهيئة العمليات ..وحتي حرس البرهان الشخصي لم يكن علي علم بها حتي لحظة التنفيذ…

كانت الخطة كالاتي:

تم احضار طائرة هليكوبتر مع تزامن العمليات في الخرطوم ..وتم انزالها بقاعدة الخرطوم الجوية داخل القيادة العامة قبل اسبوع من تنفيذ خطة خروج البرهان ..

تم الاتفاق حسب الخطة الموضوعة بواسطة جهاز الاستخبارات وعلي اضيق نطاق ممثلة في ثلاث اشخاص علي خروج الفريق اول البرهان عند الساعة الثالثة صباحا حيث تكون العمليات شبه متوقفة والظلام كثيف مما يجعل عملية استهداف الهليكوبتر امر ليس بالسهل.وكذلك الجنجويد بمجرد سماح اصوات الهليكوبتر يبداؤن بالاختفاء .زيادة علي ذلك ان كثير من عصابات ال دقلو في مثل هذا التوقيت يغطون في النوم بسبب الارهاق ..

قامت الاستخبارات ايضا بعمل تمويه بواسطة كونفوي خرج من القيادة العامة للجيش الي ان وصل شاطئ النيل ولم يحدث له شئ..

في تمام الساعة الثالثة والنصف تحركت الهليكوبتر من قاعدة الخرطوم الجوية مرتفعة في السماء ثم اندفعت في طريقها الي وادي سيدنا حاملة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الذي هبط بسلام في قاعدة وادي سيدنا الجوية .

Osama Ali