رأي ومقالات
🔴ما الذي أرعب مواطني جبل أولياء والقرى المحيطة به ؟
ما الذي أرعب مواطني جبل أولياء والقرى المحيطة به ؟
حالة من الخوف سرت بمنطقة جبل اولياء بسبب أصوات مرعبة تنطلق من الحامية العسكرية بصورة غير مسبوقة
السبب استقدام مدفعية جديدة متخصصة عبارة عن راجمات ومدافع (… ) كلها تعمل بالاحداثيات تم تجريبها في معارك المدرعات بنجاح
لا زالت تدك معسكر طيبة والمزارع المجاورة
بعد أن عرف السكان السبب أصبحوا يستمتعون بالاصوات
اللهم اغفر لحسناء وارحمها
وانصر جيشنا
*(الصورة أعلاه لابنتي حسناء رحمها الله في رحلة أسرية بجبل أولياء)
محمد هاشم الحكيم
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