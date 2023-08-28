رأي ومقالات

🔴ما الذي أرعب مواطني جبل أولياء والقرى المحيطة به ؟

2023/08/28
حسناء الجبل
حسناء بنت الشيخ محمد هاشم الحكيم

ما الذي أرعب مواطني جبل أولياء والقرى المحيطة به ؟
حالة من الخوف سرت بمنطقة جبل اولياء بسبب أصوات مرعبة تنطلق من الحامية العسكرية بصورة غير مسبوقة

السبب استقدام مدفعية جديدة متخصصة عبارة عن راجمات ومدافع (… ) كلها تعمل بالاحداثيات تم تجريبها في معارك المدرعات بنجاح

لا زالت تدك معسكر طيبة والمزارع المجاورة
بعد أن عرف السكان السبب أصبحوا يستمتعون بالاصوات

اللهم اغفر لحسناء وارحمها
وانصر جيشنا

*(الصورة أعلاه لابنتي حسناء رحمها الله في رحلة أسرية بجبل أولياء)

محمد هاشم الحكيم

الحكيم
الحكيم

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