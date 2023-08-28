وزير الصحة الإتحادي يقف على تقديم الخدمات الصحية بمستشفى النو





أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمدإبراهيم، على أن الغرض الأساسي لزيارة مستشفى النو ،هو الوقوف الميدني على تقديم الخدمة وشكر الكوادر الطبية العاملة في أماكن عملهم، واصفا عملهم بالتضحية الكبيرة في ظل ظروف الحرب .

جاء ذلك خلال الإجتماع مع إدارة مستشفى النو ، يرافقه والي ولاية الخرطوم أ. احمد عثمان حمزة ، ومدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة د. منتصر محمد عثمان ، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي د.شيخ الدين عبدالباقي بحضور مدير عام مستشفى النو د. جمال الطيب ومديري الأقسام.

وشكر الوزير ، وزارة الصحة بالولاية وحكومة ولاية الخرطوم ، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم لمستشفى النو ، كاشفا عن الدعم المالي للمستشفى بالتنسيق مع حكومة الولاية ، مشيرا إلى أن النو يتحمل عبءً كبيرا ، و يقدم خدمة كبيرة ، موضحا أن كل أقسام المستشفى تعمل، ويتوفر العلاج المجاني بها، مؤكدا على هناك صعوبات تواجه النظام الصحي، داعيا إلى تضافر الجهود ليتم الإنجاز الكثير من الأعمال.

وأشارالوزير إلى ضرورة تفعيل غرفة الإمداد الطبي بالولاية لتسهيل معرفة الحوجة وتوصيل الإمداد للمستشفيات.

وقال الوزير أن هناك ترتيبات لإيصال غسلات الكلى لمدة 5 اشهر، ملتزما بتوفير 5 ماكينات غسيل لمركز غسيل الكلى بالمستشفى ، مشيرا إلى أن مشروع الإسعاف القومي يمكن الإستفادة منه في عملية إسعاف مرضى الولاية في حالة التحويل إلى الولايات ، ملتزما بتوفير حصة وقود لولاية الخرطوم ، شاكرا الكوادر الطبية العاملة في المستشفى ، بالإضافة إلى المنظمات العاملة بمستشفى النو، والأطباء السودانيين العاملين بالخارج ، مؤكدا أن الجميع يعمل لإنقاذ الارواح.

من جانبه شكر الوالي وفد الصحة الإتحادية على الزيارة ، مقدما التحية لإدارة مستشفى النو، مقدما التحية للجيش الأبيض، والمنظمات التي تقدم السند للمستشفى ، مؤكدا ان هدف الزيارة لإيجاد الحلول، مشيرا إلى ان المواطنين يقدمون إسناد كبير لمستشفى النو ،مشيرا إلى أن إدارة الأزمة تختلف من الوضع الطبيعي ، لذلك تضافر الجهود يدعم الجميع،لافتا إلى ان هناك أعداد كبيرة تتلقى العلاج بمستشفى النو،داعيا إلى توفير مستشفى آخر يخفف العبء عليها، موجها بضرورة توفر الإمداد ولاينقطع من المستشفى لإستمرار تقديم الخدمة ،مؤكدا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين بالولاية الخرطوم ،واصفا عمل الكوادر دون راتب بأنها قمة الوطنية ، مقدرا مجهودات النو في ظل ظروف الحرب، شاكرا كل الأطباء بالخارج لدعمهم المستشفى ، ملتزما بتوفير عربة لترحيل العاملين ، متمنيا أن تساهم الزيارة في إسناد المستشفى.

من جانبه رحب مدير عام مستشفى النو ،جمال الطيب ،بوزير الصحة الإتحادي و والي ولاية الخرطوم والوفد الإتحادي المرافق،مؤكدا أن المستشفى يعمل 24 ساعة ،يستقبل جميع الحالات ، كل الأقسام بمستشفى تعمل بصورة جيدة ، وتجرى العمليات بالإضافة إلى قسم الطواريء، مبينا بأن المستشفى به 160سريرا،موضحا أنه تم حل مشكلة الإمداد الدوائي ومستهلكات المعامل و الترحيل ، مشيرا إلى الحوجة إلى اسعافات، وإيجاد حلول لمشكلة الوقود والاكسجين ،مؤكدا سعيهم إلى تحسين الخدمات بالمستشفى.

وأشار د.جمال إلى أن مركز غسيل الكلى بالمستشفى هو المركز الوحيد بالمحلية ويوجد أعداد كبيرة من المرضى ، داعيا الى ضرورة دعم المركز بالإضافة إلى الحوجة إلى ماكينات غسيل إضافية .

وكالة سونا