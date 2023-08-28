أردول: يا جماعة أفيقوا وأعرفوا الشعب السوداني ده على حقيقته وشوفوا إنتو عملتوا فيه شنو؟

عدد من قيادات المجلس المركزي بهددوا اذا تمت اعادة تشكيل الحكومة من قبل رئيس مجلس السيادة باسم حكومة تصريف الاعمال او الطوارئ فان الدعم السريع سيقوم بخطوة مماثلة ايضا.

هذه ليست المشكلة وانما تكمن المشكلة في انو أي مواطن ستحكمه هذه الحكومة التي سيشكلها هؤلاء لانو الحكومة في الاساس لخدمة المواطن والدفاع عنه.

فمن طردوا المواطن واحتلوا بيوتهم واغتصبوا النساء واخذوهن سبايا يباعوا في اسواق النخاسة ومثلوا بجثث القتلى وسرقوا ممتلكات المواطنين ودمروا البنية التحتية بفتكروا الحياة عادية تجاههم وانهم ما عملوا شي وكانهم مثل اي مجموعة وسيقمون بخطوات سياسية وسيتقبلها الناس عادي وسيطبعون معها في الداخل او الخارج كمان !!! يا جماعة افيقوا واعرفوا الشعب السوداني ده على حقيقته وشوفوا انتو عملتوا فيه شنو؟