قطرية تبدأ في نشر دليل شامل لكيفية تعامل العالم مع القطريين





بدأت “عنود ال ثاني” على صفحتها الرسمية في تطبيق “أكس” نشر دليل شامل قالت عنه مخصص لكيفية تعامل العالم مع القطريين.



وقال “عنود”:

وبناءاً على رغبة الشعب القطري، اليكم دليل شامل لكيفية تعامل العالم مع اخوانهم القطريين:-

1- السلام:- -هناك اكثر من طريقة للسلام على المواطن القطري، اهمها؛ اولاً، القبلات على الخدود، يجب ان تكون القبلة مرتين سريعتين على خد واحد، وذلك عن طريق ضرب الخد بالخد ‘كأنك تسطره كفين ع الطاير لكن بخدودك’ مع قبلة خاطفه سريعة على الخد. وانتبه عزيزي من ان تكون قبلتك على الخد ‘شفاطه’ والا سيتهرب من السلام عليكم حفاظاً على خدوده من الحساسية.

ثانياً، قبلة ‘الخشم’ وعادةً عند الذكور فقط. عليك انت تقرب ‘خشمك من خشمه’ بتركيز شديد و slow motion ‘ملاحطة ستحول عينيك كلما اقتربت بحرص’ حتى يتلامسان ‘الخشمين’ بسلام، وتعطيها حركة جانبيه سريعة. تجنب عزيزي لمس الشفاه او السلام ‘بالخشم’ مع ذوي الشفاة الممتلئة. اذا راودتك الشكوك في قدراتك ‘الخشميه’ ارجع للنقطة ‘اولاً’ لسلامتكم وسلامة المواطنين النفسية والصحية.

ثالثاً، السلام باليد ‘المصافحة’ يمينك بيمينه بشكل مستقيم مع ‘رعصه’ تكون درجة قوتها حسب درجة المحبة، مع ابتسامة صفراء في الوجه وتكرار بعض الجمل للمجاملات، والسنع، مثل: شحالك الله يسلمك..الخ، وعادةً ماتكون بشكل سريع وتلقائي، بدون سماع الرد، ‘لو سبيته سبه سريع بين الكلام، مادرى عنك’. رابعاً واخيراً، سلام الكورونا، وهو عبارة عن ضرب الكوع بالكوع، او رفع الحاجب بشكل موازي مع حاجب اخاك المواطن القطري من ‘بعيد لبعيد’، وبهذه الطريقة ‘سويت الي عليك وزيادة.’



شاهد المنشور الرسمي وتفاعل الجمهور مع “عنود”:

وبناءاً على رغبة الشعب القطري، اليكم دليل شامل لكيفية تعامل العالم مع اخوانهم القطريين:- 1- السلام:-

-هناك اكثر من طريقة للسلام على المواطن القطري، اهمها؛ اولاً، القبلات على الخدود، يجب ان تكون القبلة مرتين سريعتين على خد واحد، وذلك عن طريق ضرب الخد بالخد 'كأنك تسطره كفين ع… — عنود ال ثاني (@dedeposts) August 28, 2023