علماء ينتظرون رسالة من كائنات فضائية تعيش حول هذا النجم – صورة





ينتظر عالما الفلك اليابانيان، ماساكي موريموتو وهيساشي هيراباياشي، رسائل مشفرة من مخلوقات فضائية تتواجد خارج كوكب الأرض، حول نجم ألتير الذي يبعد عن الأرض نحو 16.7 سنة ضوئية، ردا على رسالة مشفرة أطلقها العالمان قبل 40 عاما.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه إذا صدقت توقعات العالمين اليابانيين، سيكون ذلك أبرز دليل حقيقي قاطع على وجود المخلوقات الفضائية.

كان العالمان استخدما تلسكوب جامعة ستانفورد الأمريكية، لإرسال رسالة تهدف إلى إظهار الشكل الذي يبدو عليه أبناء الأرض لأي كائن فضائي يدور حول نجم ألتير.

ويأمل علماء الفلك في جامعة هيوجو اليابانية أن يحصلوا على الرد الذي كانوا ينتظرونه وأن يثبتوا وجود حياة خارج كوكب الأرض.

ووضع العلماء تلسكوبا ضخما في مدينة ساكو اليابانية لاستقبال الرد من أي كواكب تدور حول ألتير، وهو أحد ألمع النجوم في سماء الليل.

إشارة الراديو التي أرسلها موريموتو وهيراباياشي أطلقت من جامعة ستانفورد في 15 أغسطس 1983، وتحتوي على 13 رسماً، تصور تطور الحياة على الأرض، من كائنات وحيدة الخلية إلى الأسماك والسحلية والقرد وعائلة من البشر.

يشرف على التلسكوب فريق بقيادة شينيا ناروساوا في جامعة هيوجو.

وقال ناروساوا: “تم اكتشاف عدد كبير من الكواكب الخارجية منذ التسعينيات”. وأضاف: “قد يكون هناك كوكب يمكن لبيئته أن تدعم الحياة”.

ويقع النجم (ألتير) على بعد 16.7 سنة ضوئية في كوكبة (Aquila) وهو أحد ألمع النجوم في سماء الليل. ولا توجد كواكب معروفة في مدار حوله.

مصراوي