إدارة مكافحة التهريب بنهر النيل تضبط شحنة ضخمة من الصمغ العربي تقدر بـ 650 ألف دولار

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية من ضبط شحنة ضخمة من مادة الصمغ العربي بمعبر كبري خليوة شمال مدينة عطبرة

ونفذت العملية بتنسيق مشترك مع القوة العاملة بالمدخل من كافة القوات النظامية.

وبلغت شحنة الصمغ العربي التي كانت في طريقها للتهريب 450 جوال مخبأة داخل كميات من محصول السمسم

وقدرت قيمة الصمغ العربي ب 650 الف دولار اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

واشاد سعادة اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل بهذه الضبطية التي تمكنت من خلالها مكافحة التهريب وقوة كوبري خليوة من القيام بواجبها في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على موارد البلاد على أكمل وجه.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان