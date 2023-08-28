بدور القاسمي: الحدود الوحيدة لإمكانيات المرأة هي تلك التي تضعها لنفسها





قالت الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة مجلس الأمناء ورئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بأن الحدود الوحيدة لإمكانيات المرأة هي تلك التي تضعها لنفسها.

واضافت الشيخة بدور على حسابها في تطبيق التواصل “أكس”:

بغض النظر عن المجال الذي تختاره، فإن إبداعها وحكمتها وطاقتها ستأخذها حيثما تريد. لقد أدرك القدماء قوة المرأة وطاقتها الروحية، ويجب ألا تنسي هذه الحقيقة خلال سعيك لتحقيق أحلامك.

ونشرت الشيخة بدور هذه التغريدة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك بحسب رصد محررة “النيلين”.