شرطة ولاية نهر النيل تتمكن من ضبط وقود مهرب

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الضبطية تمت بناء على معلومات تم جمعها ومتابعتها حيث تمت مداهمة الضفة الغربية لنهر عطبرة قبالة منطقة سيدون تمكنت على اثرها القوة من السيطرة على عربة بدون أوراق والعثور على عدد( 26) جركانة بنزين سعة (16) جالون تم انتشالها من النهر.

وتم احضار المعروضات الى الدامر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان