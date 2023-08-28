شاهد بالفيديو.. دكتور سوداني ضمن 13 أخصائي قاموا بإجراء عملية صعبة لحميدتي يسجل اعترافات خطيرة: (قائد الدعم السريع توفي في هذا اليوم بالتحديد بعد فشل نقله إلى ألمانيا وتم دفن جثمانه في هذا المكان)





فجر ناشط سوداني مفاجأة داوية عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف الناشط عن معلومات خطيرة حول وفاة ومقتل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بعد أن تضاربت الأنباء حول وفاته.

وأكد الرجل في حديثه أنه تلقى معلومات مؤكدة من طبيب كان ضمن 13 أخصائي قاموا بإجراء عملية جراحية لقائد الدعم السريع بمستشفى شرق النيل بعد إصابة بالغة تعرض لها.

وكشف الناشط بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين اليوم الذي أصيب فيه حميدتي, مؤكداً إصابته في يوم 15 أبريل وتحديداً بعد مكالمة أجراها مع قناة العربية.

وذكر أن الطبيب أخبره بإستدعاء الدكتور سليمان فضيل لهم في مستشفى الفؤاد بالصحافة لعلاج حميدتي, وأكد أن الأطباء ال 13 أجمعوا على استحالة نجاح العملية وقرروا بتر رجله بمستشفى شرق النيل بعد فشل نقله إلى ألمانيا.

وأكد الناشط أن قائد الدعم السريع توفي في يوم 17 أبريل بالتحديد وبقي داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى لمدة 7 أيام ليتم بعدها دفنه داخل مزرعة رجل الأعمال عصام الشيخ التي تقع على طريق العيلفون.

وختم الناشط حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين وذكر أن المعلومات خاصة وفي غاية الخطورة لذلك لن يذكر اسم الطبيب الذي غادر البلاد أو حتى مكان إقامته وذلك لخطورة المعلومات.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين