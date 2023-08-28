كاتب: القحاتة الليلة ذكروني الهلالاب بعد يتغلبو.. بعد المباراة بيوم بختفو وبقفلو تلفوناتهم

على وقع أحداث اليوم في الساحة السياسية والعسكرية والتغطية الإعلامية المصاحبة، وخطاب وردود الأفعال على خطابات قائد الجيش السوداني “البرهان” في بورتسودان، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد حامد جمعة على صفحته الرسمية في “فيسبوك”:

القحاتة الليلة ذكروني الهلالاب بعد يتغلبو . بعد المباراة بيوم . بختفو وبقفلو تلفوناتهم والكويس فيهم لمن يشوفك بلوح ليك بطوبة . بما معناه ..ما عاوز كلام. .

بالله لمن يغردوا معقبين على هواء الليلة دا ..تاقوني..