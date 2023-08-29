



الزومبي

تستخدم كلمة زومبي في الإشارة إلى الموتى الأحياء، أو الجثث المتحركة في أفلام الرعب الأمريكية، والتي تتحرك بفعل عوامل السحر الأسود،

وهو كناية عن شخص خيالي نصف ميت ومتحرك، يقوم ببث الرعب في ارجاء المكان، وقد ينقل الأمراض أو يسبب القتل. وقد ظهر الزومبي لأول مرة في فيلم “ليلة الحي الميت” الذي أُنتج عام 1968.

الكلمة السودانية الدارجة المرادفة للزومبي هي البعاتي وهو على درجة عالية من الثقافة إلى درجة التعرف على الفلسفة البنيوية والعنف البنيوي…حتى بعاتينا زومبي عينة!!!

امين حسن عمر

