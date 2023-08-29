



⭕ قال ليك الكيزان صنعوا الدعم السريع

ايوه صنعوه وصنعوا هيئة العمليات وصنعوا الاحتياطي المركزي وصنعوا الدفاع الشعبي وصنعوا الشرطة الشعبية وصنعوا الامن العام وصنعوا الامن الشعبي كلها وحدات قتالية عملت خلال 30 سنة بتناغم وتكامل ادوار ووحدة قيادة وتنظيم

30 سنة لم يحدث اي احتكاك بين جندي واحد من بين جنود هذه المؤسسات ولم يحدث اي تلاسن ولا عنطزة لقادتها بعضهم على بعض

الانقاذ كانت تدير هذه المؤسسات بعقلية راجحة

ورثت قحط ذات المؤسسات ولانها فاشلة في عناصر الادارة، التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه

لخبطت الكيمان وفتنت هذه القوات بعضها على بعض وحلت الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والامن الشعبي

وحلت هيئة العمليات وقوت شوكة الدعم السريع

وجعلت قائده نائبا لرئيس مجلس السيادة ورئيسا للجنة الاقتصادية ورئيسا لمفاوضات السلام

هذا الغباء القحطي كان لابد أن يقودنا لكارثة الحرب في اقل من 3 سنوات فقط

عشان كدا قلنا الما بيعرف ما تدوه يغرف

انتو شن عرفكم بادارة الدولة ومؤسسات الدولة يا قحاطة يا فاشلين

قحط الجناح السياسي للجنجويد

عادل عسوم

حميدتي البشير