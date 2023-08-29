عائشة الماجدي: سافر يا دعامي





مليشيا الدعم السريع المُنهارة معنويًا كانوا شابكين الناس في القنوات والميديا نحن نسيطر على ٩٥٪ من الخرطوم والبرهان لا يمكنه التحرك مئة متر من القيادة العامة —

اها البرهان أتحرك الآلاف من الأمتار بل تجول في كل أمدرمان ..

وفي نهاية الأمر أكتشفت المليشيا إنهم كانوا مغشوشين ومغلوب علي أمرهم وحارسين ليهم حاجة وهمية إسمها ( العبوب ) وكل يوم يعرضوها ليهم وجنود المليشيا يصرخوا جنب القيادة في العربات ما بتطلع من البدروم يا برهان ونحن حارسنك وح نسلمك حميدتي وعاك وعييييك وفي نهاية الأمر طلعوا مساكين حارسين جثة عبوب غشوهم بيها العساكر والبرهان يقدل في الخرطوم ونهر النيل وبورتسودان ..

ما تبقي من جنود المليشيا يجب أن يبقجوا إلي أهلهم بعد الغنيمة لان قيادات الصف التالت في المليشيا قد باعتهم بثمن بخس وغشتهم بصورة عبوب ..

سافر يا دعامي ..

حميدتي العبوب