🔴 الخرطوم بعد خروج البرهان أصبحت مجرد منطقة عمليات، مثل أي مكان في أقاصي السودان





لكي تدرك التحول الهائل الذي أحدثه خروج البرهان من القيادة العامة لاحظ اهتمام الناس. حالياً الإهتمام بقرارات وتحركات البرهان أصبح أكبر من الاهتمام بأخبار المعارك وسير العمليات العسكرية.

لو استلم الدعم السريع كل العاصمة المثلثة اليوم فلن يكون لذلك أي معنى في ظل خروج البرهان ووجود الحكومة والعاصمة في بورتسودان. الخرطوم أصبحت بعد خروج رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش مجرد منطقة عمليات، مثل أي منطقة عمليات في أقاصي السودان. لم تعد المدن الثلاثة في مقرن النيلين مركزاً للدولة بمجرد خروج البرهان إلى بورتسودان. لقد انتقل معه مركز الدولة تلقائياً.

البرهان ليس مجرد شخص يتنازع السلطة مع شخص آخر بعد فراغ سياسي وفوضى كما حدث في ليبيا. لا، البرهان هو رأس الدولة ورمز سيادتها قبل الحرب، لم يسقط ولا يوجد نزاع حول شرعيته كرئيس لمجلس السيادة.

بمعنى لم تنجح الحرب في تغيير السلطة أو نزع شرعيتها. نعم أحدثت هزة وشلل مؤقت ولكنه انتهى سريعاً منذ أن بدأ البرهان يمارس سلطاته من داخل القيادة.

أما الآن فقد استعاد البرهان شرعيته كرئيس لمجلس بزخم أكبر وترك المليشيا في العاصمة القديمة بلا هدف. ولن تجد أمامها بعد الآن سوى جيش مصمم على تدميرها دون أمل لها في تحقيق أي انتصار.

إن خروج البرهان من القيادة وفقدان المليشيا للهدف والمعنى من القتال لهو أشد وقعاً عليها من مقتل قائدها؛ فقد تقاتل بدون قائد لبعض الوقت إيماناً بهدف ما، ولكن بعد فقدان الهدف يصبح القتال غير ممكن.

صحيح أن افراد المليشيا قد يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم أو يستمرون في النهب والسلب، ولكن الحرب كحرب لها هدف متمثل في الاستيلاء على السلطة أو إلحاق الهزيمة بالجيش لإجباره على التفاوض قد انتهت.

لا شيء يمكن أن يجبر الجيش على التفاوض مع المليشيا حتى لو احتلت كل مدن العاصمة، ستكون خسارة مدن ومعسكرات ولكنها ليست نهاية المطاف؛ فالسلطة موجودة والحكومة موجودة وتعمل وقيادة الجيش موجودة.

ستكون العاصمة عبارة عن مدن سقطت مثل سقوط توريت أو كبويتا أيام حرب الجنوب ستتم استعادتها ولو بعد حين. هذا في أسوأ السيناريوهات وأبعدها؛ فالحقيقة هي أن المليشيا خصوصاً بعد فشل هجومها على المدرعات قد هُزمت في معركة الخرطوم. ولكن حتى ولو، فإن هذه المعركة كانت خاسرة في كل الأحوال حتى قبل خروج البرهان.

حليم عباس

