ترحيب بـ برونا بيانكاردي شريكة نيمار بالسعودية والجمهور يطلق هاشتاغ “وداعا جورجينا”





بعد الترحيب الحار بها والاحتفاء بقدومها، أطلّت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي برونا بيانكاردي، شريكة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، بفيديو تحدثت فيه عن إعجابها بالشعب السعودي.

وأشادت بيانكاردي بحُسن المعاملة التي تلقتها مع نيمار عقب انتقاله إلى نادي “الهلال” السعودي، بالقول: “الشعب السعودي رائع ومهذّب، الناس في غاية اللطف ودائماً يرحّبون بنا في أي مكان نذهب إليه ويبادلوننا الاحترام”.

وكان مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي قد رحّبوا ببيانكاردي بعقد مقارنة بينها وبين عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي “النصر” السعودي حالياً، من خلال اطلاق وسم (هاشتاغ) “وداعاً جورجينا”. وأعلن نادي “الهلال”، الأسبوع الماضي عن تعاقده رسمياً مع نيمار بعقد يدوم حتى عام 2025.

مجلة لها