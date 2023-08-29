مكافحة التهريب فرع دنقلا تضبط عدد اثنين عربة تحمل مكيفات وسجائر مهربة

تمكنت الادارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك بالولاية الشمالية من تحقيق انجازا كبيرا بضبطها لمخربي الاقتصاد الوطني حيث تمكنت مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع دنقلا من ضبط عدد اثنين عربة تحمل بضائع ومكيفات وسجائر مهربه.