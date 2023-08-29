جرائم وحوادث
مكافحة التهريب فرع دنقلا تضبط عدد اثنين عربة تحمل مكيفات وسجائر مهربة
تمكنت الادارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك بالولاية الشمالية من تحقيق انجازا كبيرا بضبطها لمخربي الاقتصاد الوطني حيث تمكنت مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع دنقلا من ضبط عدد اثنين عربة تحمل بضائع ومكيفات وسجائر مهربه.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان معلومات توفرت بوجود عمليات تهريب لبعض السلع والمواد الاخري وبالرصد والمتابعة تمكنت قوة المكافحة من ضبط العربات وبداخلها البضائع المهربة
الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك اشاد بالانجازات الكبيرة التي ظلت تحققها قوات مكافحة التهريب التي ظلت تؤدي واجباتها بكل مهنية واقتدار.
اللواء شرطة مزمل علي عباس مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اوضح ان قواته منتشره بحدود الولاية لتاكيد ادوارها المتعاظمة لحماية اقتصاد البلاد وأمنها.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد