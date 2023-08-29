شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني “منذر” يقدم فاصل من الرقص المثير وهو يتخيل نفسه مشاركاً في فرح “شقيقته” والفنانة هدى عربي تعلق





نشر الناشط السوداني المعرف منذر محمد, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطف به ضحكات متابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدم منذر خلال المقطع فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية (عشميق الأصم) التي كانت تغنيها الفنانة هدى عربي.

وكتب الناشط الشاب على المقطع (الليلة عقد أختي وأنا بتخيل إني وسط الأهل والأصحاب) الفنانة هدى عربي كانت من ضمن الذين قاموا بمشاركة المقطع.

حيث قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بمشاركة المقطع على حسابها الرسمي وكتبت عليه ضاحكة (منذر يا اخوانا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين