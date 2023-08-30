صلاح الدين عووضه: كيزان سيوبر !





كيزان سيوبر !

من أجهض الثورة؟..

الكيزان..

من عرقل عمل حكومة حمدوك وجماعة قحت؟..

الكيزان..

من قام بانقلاب 25 أكتوبر؟..

الكيزان..

من يحارب الدعم السريع الآن في الخرطوم ونيالا والجنينة والفاشر والأبيض؟..

الكيزان..

من يتخفى بزي الدعم السريع ويحتل البيوت والمشافي والمرافق الخدمية؟..

الكيزان..

من الذي ينتهك الحرمات ويغتصب النساء؟..

الكيزان..

من يهيمن على الجيش السوداني؟..

الكيزان..

من الذي ألبس البرهان طاقة الإخفاء أمس ليخرج من مخبئه دون أن ترصده أعين المحاصرين؟..

الكيزان؟..

طيب ؛ وبعيداً عن سؤال : ولماذا سقط نظامهم إذن وهم بكل هذه السطوة؟..

بعيداً عن هذا السؤال المنطقي لا يبقى أمامنا سوى أن نقول:

إذن الكيزان هم الرجال الخارقون..

وهم الـ سوبر !.

صلاح الدين عووضه