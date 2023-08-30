



في رأيي الشخصي أري أن علي السيد الفريق البرهان خلال زيارته الخارجية أن يثبت للعالم ولكل الدول التي يزورها أن المعركة التي تدور الآن في السودان ليست صراع بين طرفين وإنما هي معركة الجيش السوداني ضد فئة مرتزقة من النيجر وتشاد وغيرها للمحافظة علي أرض وتراب السودان ،،،

2-

أيضًا علي الفريق البرهان أن يثبت للشعب السوداني قبل العالم الخارجي أن مليشيا الدعم السريع لم تكون يومًا من رحم الجيش السوداني النضيف الطاهر وإن حواء الجيش لم تنجب ولادة ندم الجنجويد شعارهم إرتزاق ونهب وسلب وإغتصاب ..

ومليشيا الدعم السريع هي ولادة غير شرعية من رحم حواء المؤتمر الوطني ( البشير نفسه وليس باقي الشرفاء من المؤتمر الوطني ) وأن البشير هو الأب الشرعي للجنجويد …

وإن حواء الجيش طاهرة وعليها صك براءة من إنجاب هؤلاء المرتزقة الجنجويد …

3-

أيضًا علي البرهان أن يثبت أن هذة الحرب غير ( عبثية ) وإنما حرب كرامة للشعب السوداني كله وإنتشاله من براثن عبودية الدعم السريع وتحريرهم من مهمة الإرتزاق وإسترجاع خيرات الشعب السوداني المنهوبة من قبل مليشيا الدعم السريع الي حضن خزينة دولة السودان العريقة …

4-

وعليه أن يعلم أن ( 90 ) ‎%‎ من الشعب السوداني يريد حلًا واحد وهو بل بس أي سحق مليشيا التمرد والإبقاء علي القوات المسلحة السودانية فقط كجسم عسكري للسودانيين واي محاولة لفرض رأي اخر علي السودانيين الذين أُنتهكت أعراض بناتهم وسرقت ممتلكاتهم وذلهم الجنجويد في بيوتهم غير مقبول وسوف تكون هناك مقاومة شعبية لاي قرار أخر وربما حرب أهلية قبلية كاملة الدسم واي زول يجيب ما سُلب منه بضراعه وهذا الحل تكلفته كبيرة وباهظة وهي انعدام الأمن والاستقرار بالكامل في السودان ..

وأن الحل هو بل بس وبعدها يمضي الجيش الي إتفاق إستسلام المليشيا وتسليم سلاحها وتأهيل السودانيين منهم وإصلاحهم وعمل ترتيب عسكري لهم وإرسال المرتزقة منهم إلي دولهم …

عائشة الماجدي