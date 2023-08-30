



لماذا زار البرهان مصر كأول دولة بعد خروجه من الخرطوم رجالة وحمرة عين داحضاً أكاذيب المليشيا أنها تحاصره وأنه لن يخرج إلا بإذن من الهالك حميدتي له من الله مايستحق..

لماذا زار البرهان مصر سؤال لايحتاج الى إجابة لكنني أقول من باب الذكرى لعلها تنفع المؤمنين..

ومصر ظلت هي الشقيقة التي يعتصرها الألم ويجافي عيونها النوم إن أصاب السودان ضرر..

مصر ظلت تمثل على طول التاريخ سنداً للسودان مثل ما ظل السودان سنداً لها في كل معاركها التاريخية منذ النكسة وحتى حرب العبور..

ظلت مصر أخت بلادي ببعدها الإجتماعي والإنساني بدليل أن الذين هجرتهم مليشيا الغدر عن بيوتهم خرجوا نحو مصر ودخلوها آمنين يتمتعون بكامل حقوق الإقامة والإحترام والمساواه..

لذلك كان لابد ان يزورها الرئيس ويشكرها شعباً وحكومة بإسم شعبنا العظيم..

#ام_وضاح