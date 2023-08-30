راشد عبد الرحيم: البرمة إنبشقت





( ما بشبهوا السودانيين ) عبارة القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة خطت ملامح المرحلة الجديدة ، وعلي رأسها ألا تفاوض مع الذين خانوا الشعب ، وحسم البرهان أكاذيب قحت ومناصريها ( في ناس قالوا خرجنا بصفقة نحترم أعمامنا قادة سابقين لكن أصابهم الخرف ) .

قحت عليها أن تشبع من الذي عجنت لا مفاوضات مع ظهيرهم الدعم السريع والحرب ستستمر وتنتهي بإذن الله بإنتصار القوات المسلحة علي قوات التمرد الذين ( مرقت روحهم والنهاية حاسمة ) وهي نهاية وإنتصار إن شاء لله دون ظهير للقوات المسلحة التي تقدر وتحترم الذين حاربوا معها والحرب هي حرب التمرد علي الجيش الوطني وليس الفلول ، ولا إتفاق مع الذين خانوا الشعب .

والذين يتهمون الفلول في كل كلمة ينطقونها ويرجون تفاوضا يعيدهم للسلطة لا يدركون معني الحرب ولا يفهمون أن العمل السياسي بعد الحرب ليس هو الذي قبلها .

خطاب البرهان في قاعدة فلامنكوا بالبحر الأحمر حدد معالم المرحلة عسكريا وسياسيا وخارجيا .

الرسالة للقوات المسلحة علي الأرض هي أن ( فك اللجام ) قد تم والعمل الأن استمرار عمليات التمشيط والتنظيف حتي النصر .

خارجيا الرسالة ألا تفاوض مع الدعم السريع وعليه التسليم أو الهزيمة .

والرسالة السياسية أن مطالب قحت لا مكان لها فلا تفكيك للجيش بل ترتيب وتنظيم وتموضع ،

وأن الفلول الذين تعنونهم هم الجيش الوطني وأعدائكم هم شركاء الجيش في الحرب والجيش يقدرهم ويحترمهم .

إنبشقت البرمة .

راشد عبد الرحيم