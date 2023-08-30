عمرو صالح: أي جهة معتبرة ولا زول ما في قلبه مرض انتقد رؤية حميدتي دي إلا القحاتة





للناس اللسع مطلعين زيتنا بي موضوع علاقة قحت بالجنجويد دا من القحاتة وأصدقاؤهم وجريواتهم. إنتو يا أخوانا لاحظتو إنو تقريبا أي جهة معتبرة ولا زول ما في قلبه مرض انتقد رؤية حميدتي دي إلا القحاتة. ياخ إنتو ما بتخجلو.

ألذ شي يجيك زول يقول ليك مستواك أدنى. والله يا أخوانا القحاتة ديل أردأ من أنو طعمجة الزول فيهم تقلل من قدره لو أصلا عندو قدر. البرهان دا زاتو بالإساءة لي برمة قلل من سيئاته. ولا سيدنا أبوبكر الصديق قلل من عفته وقدره إنو اتلفظ مع عروة الثقفي لو صدقت الرواية.

القحاتة قالوا بيدينو الحرب دي ما بدينو الجنجويد لأنو الحرب دي هي سبب الانتهاكات. والله يا رمم لو الانتهاكات دي طلق ولا دانات طايشة بين جيشين متحاربين كان قلنا معليش. لكن في ناس خلو العساكر وقبلوا على المدنيين العزل بي عنف ممنهج وتهجير قسري وسرقة ممتلكات واغتصابات مع سبق الإصرار والترصد لعصابة إجرامية ومافيوية.

دا كلو ناهيك من تورط شلة عنتبي مع الدعم السريع في بداية الحرب دي بالانقلاب على الدولة ومحاولتهم بعد داك لتدويل الحرب وإدخال قوات أقليمية. حرب هجرت وقتلت آلاف، ونتيجة للحرب دي من دوائري الخاصة بس أنا بعرف ناس بالعشرات محتاجة تبدا حياتها من الصفر خليك من التصفية العرقية للمساليت في دارفور. والحقيرين ديل لسع قاعد يشكلوا غطاء لحرب المليشيا.

حقارة الناس ديل ووضاعتهم إنو الجماهير المرقت الثورة دي وشعارهم حاليا الجنجويد ينحل فوضوهم بالكامل أملا في سودان جميل فأبدلوهم الخراب بالتحالف مع أسوأ بقايا الإنقاذ. ودايرين يقولوا لينا حاليا الجيش والكيزان هم سبب المشكلة. ألف مبروك ياخ لكن الناس السبب المشكلة ديل حاليا واقفين ضد المليشيا دي مع الشعب المكلوم دا وأنت يا حقير السوداني الوحيد الداير تبقي على امتيازاتها وياسر عرمان والتعايشي وود الفكي بيطلعوا يقولوا لينا الدعم السريع دا لازم يكون جزو من الجيش الجديد وهو زول سارق قروشنا بالعلني يقول لينا مولناو بي مال الضريبة. ويا ريتكم لو داير توقفوا الحرب لكن دايرين بي ولوتكم دي تكسروا الدولة وتبقوا على امتيازات المليشيا دي عشان بعد الحصل دا كلو والخسائر الحصلت دي كلها نبقى كأننا لا رحنا ولا جينا!

تأكد تماما إنو أي إساءة في البوست دا والقبلو والبعدو أنا فخور بيها عديل. وما عارف قدري أصلا شنو لكن المتأكد منو إنو لو كنت في ماينص مية من البشر الإساءة للقحاتة ومن شايعهم بتزيدني ما بتنقصني.

إنتو ناس وضيعين!

عمرو صالح يس