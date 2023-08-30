جرائم وحوادث

بالصور.. شرطة ولاية سنار تتمكن من ضبط اجهزة هواتف بقيمة 12 مليار جنيه منهوبة من ولاية الخرطوم

2023/08/30
رسالة موبايل
جوال

تمكنت شرطة ولاية سنار (شرطة محلية سنار) من ضبط أحد المتهمين عثر بحوزته علي هواتف منهوبة من ولاية الخرطوم
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان مباحث محلية سنار وفي اطار خطتها الرامية لمكافحة الجريمة ومراقبة المسروقات تمكنت من ضبط عدد( ١٤٤) جهاز موبايل تمت سرقتها من ولاية الخرطوم.
وعثر على الأجهزة بالقرب من قرية كيلا بالريف الغربى مخبأة داخل مزرعة حاول نقلها بعربته وهي عبارة عن عدد( ٨٨) موبايل واى 6 اضافة لعدد( ٥٥ ) موبايل واى فايف وواحد موبايل واى ناين جديدة تقدر بقيمة ١٢ مليار، تم فتح بلاغ تحت المادة ( ١٠٠/٦٨ اج) بقسم شرطة المدينة سنار.
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المكتب الصحفي للشرطة – السودان

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