🔴 ما هو تفسير أصوات الانفجارات “الغريبة” التي سُمعت في محيط جنوب الحزام وشرق النيل؟





بالنسبة لأصوات الانفجارات “الغريبة” التي سُمعت في محيط جنوب الحزام وشرق النيل فهي مجموعة من الصواريخ الجديدة بعيدة المدى يتم إطلاقها من قِبل الجيش، حيث يبدوا أنها دخلت الخدمة اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب، فيما رفضت مجموعة من المصادر توضيح أي نوع تحديدا من الصواريخ هو.

للتنويه: المقصود هنا الضربات التي كانت في وقت عصر الأربعاء تقريباً، الميليشيا درجت لاستخدام الهاون والكاتيوشا لقصف الأحياء في وقت ما بعد صلاة المغرب تقريباً.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

أحمد الخليفة

