شرح كلمة “البعاتي” التي فاجأ بها سفير السودان في ليبيا العالم





بالمناسبة كلمة “بعاتي” فصيحة وهي “بعاثي” أي منبعث من القبر، وفي سلطة عمان يقولون “إنبعاثي”!

وهو غير العفريت عند المصريين أو الشبح Ghost عند الأوربيين، لأن “البعاتي” جسم الميت نفسه وليس مجرد روح أو شبح أو طيف، وهو غير الزومبي لأن الزومبي Zombie يعيش على لحم البشر،

و”البعاتي” يخيفك لكن لا يأكلك. ولا أدري هل هو أصلا “بتعشى ولا بنام خفيف”؟

أنا لا أعتقد بصحة وجوده من الاساس ولكن شرحت الكلمة التي فاجأ بها سفير السودان في ليبيا العالم.

مكي المغربي

