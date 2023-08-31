



اسوأ تطبيقات حروب الجيل السادس على السودان .. منظومة (علم الجهل) نموذجاً ..!

مصعب برير

▪️يقول تعالى (قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) ، البقرة ، الآية (67) ، ويقول الامام الطبرى فى تفسيره ، يعني من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل والعياذ بالله .. تم تزويد الإنسان بالمعرفة وأساسها الأسماء بمجرد تكليفه بخلافة الأرض {وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَاۤءَ كُلَّهَا} ، ومذ ذاك الوقت تنافست الإنسانية في محاولة احتكار المعرفة والتي هي قوةٌ لا تقل عن قوة المال والعتاد ، بل وتزيد عنهما كثيراً ، ولذلك اهتمت وزارة الدفاع الأمريكية مبكراً بما أسمته (إدارة الفهم) ، وقبل ذلك في ١٩٠٧م شدَّد اتفاق كامبل على حرمان دول الشرق الأوسط وافريقيا من المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة ..

▪️المؤرخ روبرت.ن.بروكتور، صاغ ما أسماه اصطلاحاً (عِلم الجهل) Agnatology ، ويركز هذا العلم على إدارة عملية التجهيل للمجتمعات والشعوب والأمم من خلال هندسةٍ دقيقةٍ ومدروسةٍ تعتمد على علم النفس والسلوك والإدراك بغرض صناعة ونشر الجهل بطرق علمية رصينة عبر صناعة (قطيع مطيع) يتم انتقاؤه وبرمجته بعناية من ذات المجتمعات المستهدفة بهذه التقنية اللا اخلاقية ، ليكون راس الرمح فى نشر أدوات التجهيل التى تم تصميمها وهندستها بعناية فائقة لتجهيل المجتمعات المستهدفة ..

▪️(علم الجهل) ليس انعدام المعرفة ، بل هو تضليلٌ مدروسٌ وممنهج لخدمة أهدافٍ إستراتيجية ، ويتم استغلال أدواتٍ متعددةٍ لهندسة الجهل وإدارة عملية التجهيل ، وعلى رأسها (الدعاية الشعبية الزائفة) ، (المزارع الإلكترونية) ، (سلاسل البث عن طريق الكُتل) ، (العلاقات العامة) ، (وسائل الإعلام) ، (وسائل التواصل الاجتماعي) ، (استخدام برامج التزييف العميق) بواسطة (الذكاء الإصطناعي) ، وليس انتهاءً (بتعليم بلا فائدة) لا يدعم سوق العمل ولا يُثقِّف حامله ، عبر استهداف المناهج التعليمية و افراغها من القيم و التقاليد و المعتقدات التى تشكل هوية وممسكات الوحدة الوطنية وصيانة اخلاقها ..

▪️و تستند هذه العملية على مرتكزات ثلاث : أولا : (بث الخوف) من خلال صناعة الأعداء (كيزان، قحاتة) ، ثانيا : (إثارة الشكوك) بصناعة او اصطياد و نشر الفساد بأنواعه وتضخيمه مع استهداف ركائز هوية الأمة ، القيادات و الائمة و المعلمين والاجهزة الامنية ، ثالثا : (صناعة الحيرة) من خلال بث الخوف والتشكيك وتضارب المعلومات وإخفاء وطمس بوارق الأمل ، فيسقط المجتمع في دوامة الحيرة والإرباك ، فيتحقق بذلك (طاعة المجتمع وخنوعه) (نحن فقط من يتظاهر هذه دولتنا) ، وانشغال المجتمع بعيداً عن قضاياه المصيرية (سنبل الكوز حتى لو كان الشريف الرضى) ، (وتمرير الأجندات الخبيثة) (سيداو) التي تخدم أصحاب سياسة التجهيل ومنفذي هندسة التجهيل ، فيتم القبول بما كان مستحيلاً القبول به بعد أن يتم تصويره على أنه المخرج الوحيد (علمانية الدولة ، حقوق المثليين ، طمس الهوية الاسلامية للامة ، الترخيص لطائفة عبدة الشيطان ، التطبيع مع اسرائيل .. الخ) ..

▪️النجاة من الوقوع في براثن (عملية التجهيل) الممنهجة تتطلّب جهوداً ذاتية ، ووعياً مستقلاً يبحث عن الحقيقة بعيداً عن العاطفة و الأمنيات ، وسيكون من قصر النظر و فرط السذاجة لو اعتقدنا أن (علم الجهل) و (إدارة الفهم) و (العلاقات العامة) و (الدعاية الشعبية الكاذبة) وغيرها ليست هي ما يشكل وعينا الجمعي في منطقتنا ..

▪️أخطر مافي عملية (هندسة الجهل) أن معظم ضحاياها لديهم ثقة يقينية بمستوى ثقافتهم ومعرفتهم .. يقول برتراند راسل : مُشكلة العالم أنَّ الأغبياءَ دائماً واثقون بأنفسهم أشدّ الثقة ، أمّا الحكماء فتملؤهم الشكوك .. ويقول استيفن هوكينج : أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل بل وهم المعرفة .. ويقول جورج برناردشو : إذا قرأ الغبي الكثير من الكُتب الغبية ، سيتحول إلى غبي مُزعج وخطير جداً ، لأنه سيصبح غبي واثق من نفسه و هنا تكمُن الكارثه .. (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) ..

🔸بُعد أخير 😘

حينما بدا تحدى العولمة والغزو الثقافى المفتوح بظهور الفضائيات الموجهه والإنترنت ، اذكر اننى حضرت محاضرة قيمة للبروف على شمو ، تحدث فيها باسهاب عن هذه التحديات الحديثة على حاضر ومستقبل قيمنا وموروثنا الثقافى والفكرى ، لا سيما باسهدافها الواضح لاطفالنا وتشكيل وعيهم عبر قنوات الاطفال المتخصصة ، ودق بروف شمو ناقوس الخطر للدولة والقيادات المجتمعية والسياسية بضرورة البدء الجاد بانشاء اليات ونظم صناعة المحتوى الثقافى والفكرى السودانى وتشكيلها فى قوالب جاذبة تنافس المحتوى الدخيل لتكون خيارات متاحة للمتلقى السودانى ، وان يتم مراجعة المنظومة التعليمية لتواكب التطور والتحديات التى فرضتها عصر العولمة ، حتى نقلل من خسائر السودان المحتملة ان لم يتم وضع إستراتيجية تتعاطى مع هذه المستجدات .. كانت رؤية طموحة ونصيحة غالية ، ولكن للأسف لم تجد اذانا صاغية او اهتماما فى اولويات دولتنا الرشيدة ، فاحزابنا السياسية لا هم لها سوى فش الغبينة واقصاء الاخرين .. اعوذبالله ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين

#البعد_الاخر | مصعب بريــر |

الاربعاء (30 اغسطس 2023م)