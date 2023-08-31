



آل المهدى : والدور السياسى الذى يمارسونه

هل هو يمثل مصالحهم كأسرة

أم هو تنفيذ لبرامج حزب الامة؟؟

استقبل اليوم الفريق البرهان اللواء عبد الرحمن المهدى الابن الاكبر للامام الراحل الصادق المهدى فى مقره فى بورت سودان.

لم تصدر اية جهة حتى المصادر الصحفية اسباب ودوافع زيارة اللواء عبد الرحمن للبرهان فى بورت سودان والتى وصلها بعد ان غادر مقر تمركزه فى سلاح المدرعات حيث خاض معارك الكرامة مع زملائه فى السلاح ضد الدعم السريع …

لكن واضح ان اسباب الزيارة تعود للتصريحات المتبادلة بين الفريق البرهان والفريق برمه الرئيس المؤقت لحزب الامة …..

ما يلفتنى باستمرار الدور السياسى ذو المعايير المزدوجة الذى يمارسه آل المهدى باستغلال حزب الامة واجهة سياسية معارضة يتصدرها الصادق المهدى وابنته المسماة مريم المنصورة حيث تصدر الاثنان معارضة نظام الانقاذ مع كل اطياف المعارضة. وفى نفس الوقت عين عبد الرحمن الابن الاكبر للصادق المهدى مساعدا لرئيس الجمهورية المشير البشير….واخيه الاخر تسنم منصبا رفيعا فى جهاز الامن والمخابرات .

حاليا لم يتغير شىء اللواء عبد الرحمن يعمل فى صفوف القوات المسلخة وشقيقته مريم المنصورة تتصدر المشهد فى مجموعة قحط المركزية التى تحالفت مع الدعم السريع….هل تمثل مريم المنصورة فى قحط حزب الامة ام أسرتها ؟ …..

هذه هى احد أزمات الاحزاب السودانية والتى تطالب بالديمقراطية وهى تسخرها لمصالحهها وارثها الاسرى ….

من المستحييل تحقيق ديمقراطية بمثل هذه الاحزاب التى تعمل جاهدة للخروج من عباءة الطائفية الى تجزير الاسرة فى تنظيم شكلى اسمه الحزب.

للاحزاب الاخرى مشاكل مماثلة مع الاختلاف لكن جوهرها واحد مجموعة متنفذة فى كل حزب هى صاحبة القرار ….بعيدا عن هياكل الحزب ان سمح لها اصلا بالتواجد ….

#عبدالقادر_الحيمي

30 اغسطس 2023