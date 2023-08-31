تكاليف الإقامة في قصور الجلابة !!





من يحتلون الفلل الراقية حاليا لا يشعرون بالعبء فالكهرباء غالبا مجرورة ،كيف لو علموا أن فاتورة الكهرباء في بعض القصور الصغيرة والفلل الراقية تصل 150ألف ج شهريا ؟! دعك من تكاليف الصيانة ، سباكة ، أجهزة ، صرف صحي ، جنايني ، ألخ.

أعلم جلابي رجل أعمال كانت تكاليف الحياة في بيته القصر تصل إلى مليون (مليار) يوميا ، تدخل فيها رواتب الخادمات والسائقين وبنزين وصيانة السيارات والتأمين الصحي وهلمجرا.

دع عنك التكاليف المتغيرة للسيارات مثل البنزين والزيوت وهذا يحصل عليه النهابة مجانا فماذا لو علموا بالتكاليف السنوية للترخيص ؟! سيجن جنونهم ، أليس كذلك ؟

الجلابي لا يعيش مجانا لأنه لم يحصل على بيته طقطقة بل تحصل عليه بالميراث أو العصامية وبكل القدرات المساندة لأن يعيش فيه ويستمع به ويتحمل تكلفة ذلك الاستماع.

لا تحدثني عن الذين تحصلوا على ثرواتهم بالتمكين واستغلال النفوذ والثراء الحرام فهولاء ليسوا جلابة لأن الجلابي منظومة قيم وأخلاق سواء كان رجل أعمال بالغ الثراء أو أفندي كحيان ، علما أن لا مشروعية أبدا لاحتلال البيوت ومصادرة السيارات ونهب الممتلكات بأية ذريعة كانت.

#كمال_حامد 👓

