ضاحي خلفان: لن تكون تاجراً ناجحاً إلا إذا كنت قادراً على بيع المشط لأقرع!!





قال ضاحي خلفان نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي: “لن تكون تاجراً ناجحاً إلا إذا كنت قادراً على بيع المشط لأقرع!!”، وقد كتب ضاحي خلفان الرسالة دون أن يوضح ما المقصود، وقد أتبع ذلك بسلسلة تغريدات أخرى.

ويتابع “ضاحي خلفان” أكثر من 3 مليون على تطبيق “أكس” – تويتر سابقاً – حيث تفاعل معه الآلاف على تغريداته المبهمة والواضحة أحياناً أخرى، حيث تعود أن يثير الجدل.

وكتب ضاحي: لن تكون تاجراً ناجحاً إلا إذا كنت قادراً على بيع المشط لأقرع!! فحاول ان تبيع مشط لأقرع وجرب مقدرتك.

وبحسب رصد محرر “النيلين” أعاد ضاحي خلفان نشر تغريدة لإحدى وكالات الأنباء تقول فيها بأن زعيم فاغنر ما زال حيّ يرزق ولم يمت في حادثة الطائرة التي سقطت قبل أيام.

شاهد تفاعل الجمهور مع تغريدة بيع المشط من “ضاحي خلفان”:

لن تكون تاجرا ناجحا إلا إذا كنت قادرا على بيع المشط لأقرع!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 30, 2023

رصد وتحرير – النيلين