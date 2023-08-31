نكتة بل بس! تضحك رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان





أضحكت إحدى النكات الجديدة التي كتبها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي رواد تلك الشبكات في السودان، وذلك ضمن السجال الإعلامي بين المناصرين لإنهاء تمرد الدعم السريع بواسطة القتال “البلابسة”، والرافضين لاستمرار القتال، مجموعة “لا للحرب”.



وتقول النكتة: قحاطي طلق مرتو قالوا ليهو ليه طلقتها؟ قال: كنا مارقين واتأخرت.. سالتها ليه اتاخرتي؟ قالت لي: “بلبس”.. وقال انا سمعتها “بل بس”.

شاهد تفاعل الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي مع النكتة: