رأي ومقالات

كاتب: بشري سارة لأسرة التعليم العالي .. الجامعات الحكومية!

2023/08/31
التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

بشري سارة لأسرة التعليم العالي .. الجامعات الحكومية .. وزارة المالية الإتحادية أودعت عصر الخميس ميزانيات الدعم كاملة في حسابات الجامعات الحكومية ..
• سيبدأ صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالجامعات السودانية يوم الإثنين من الأسبوع القادم ..
• توجيهات واضحة بصرف كامل مرتبي شهري أبريل ومايو وتأجيل أي استقطاعات من المرتبات مراعاةً لظروف العاملين بالجامعات ..
• هنالك توجيهات بمنع صرف ميزانيات التسيير والوقود والصيانة وأي بنود أخري لأن الجامعات مغلقة لظروف الحرب .
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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