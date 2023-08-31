رأي ومقالات
كاتب: بشري سارة لأسرة التعليم العالي .. الجامعات الحكومية!
بشري سارة لأسرة التعليم العالي .. الجامعات الحكومية .. وزارة المالية الإتحادية أودعت عصر الخميس ميزانيات الدعم كاملة في حسابات الجامعات الحكومية ..
• سيبدأ صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالجامعات السودانية يوم الإثنين من الأسبوع القادم ..
• توجيهات واضحة بصرف كامل مرتبي شهري أبريل ومايو وتأجيل أي استقطاعات من المرتبات مراعاةً لظروف العاملين بالجامعات ..
• هنالك توجيهات بمنع صرف ميزانيات التسيير والوقود والصيانة وأي بنود أخري لأن الجامعات مغلقة لظروف الحرب .
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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