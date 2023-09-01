



• مما علمته أنّ نفراً من أهالي جنود مليشيا التمرد بعثوا بوفد إلي مدينة بورتسودان لمقابلة البرهان للحديث الإنساني معه لوقف الحرب ضد التمرد لفترة محدودة يتمكنون خلالها من التواصل مع أبنائهم المشاركين في المعارك ضد الجيش وسحبهم من ساحات المواجهة في الخرطوم ..

• الوفد الأهلي الذي وصلت مقدمته إلي بورتسودان يحمل طلباً غريباً لقائد الجيش البرهان ، أن تتوقف أسراب الطائرات المسيرة السودانية عن الضرب لأنها حصدت أولادهم بطريقة غير مسبوقة علي حد قولهم !!

• هل كان يتوقع صاحب هذا المقترح ( المستهبل) أن تقدم المسيرات السودانية ( شيكولاتة وحلاوة عرديب ) للمتمردين أم تضربهم ضرباً مشروعاً بالصواريخ والقنابل الموجّهة ؟!

• إنها الحرب يا سادة .. ( مافيها فجغتني !! ) ..

عبد الماجد عبد الحميد