يبدو من كلام البرهان أنه لا يضع أي اعتبار للمتمرد المرحوم ولا حتى في الذاكرة الخلفية





خطاب البرهان يوم الخميسلم يستخدم كلمة “الدعم السريع” ولا لمرة واحدة. تحدث عن مجموعات عاصية/مارقة/متمردة وعن مجرمين ارتكبوا اعمال نهب وجرائم حرب وطالب الشرطة بالاستعداد لملاحقتهم بعد النهاية القريبة للحرب.

يبدو من كلامه أنه لا يضع أي اعتبار للمتمرد المرحوم ولا حتى في الذاكرة الخلفية؛ يعطيك انطباع بأنه لم يعد له وجود في ذهن البرهان نهائياً، مثل شيء من الماضي تم تجاوزه للأبد.

حليم عباس

