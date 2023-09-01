



ببساطة ؛ إذا كان البرهان مسؤولا عن تمدد الدعم السريع ويجب محاسبته على هذا التقصير ، فهذا يعني أنه قائد الجيش الوطني وأن الحرب التي يشنّها ، هي حرب شرعية سواء كانت ضد عدو خارجي أو متمرد داخلي .

أما إذا كان البرهان قائداً لمليشيا الفلول ، فلا معني من توجيه اللوم أو المطالبات له دون غيره ؛ فهو ليس مسؤولا عننا و نحن شعب يتيم بلا حكومة ولا جيش ولا أحد تتم محاسبته ومساءلته على وصول الوضع الى ما هو عليه .

بإختصار ؛ لا يمكن أن تكون هناك واجبات على البرهان دون أن تكون له حقوق.

الكلام دا بدائي شديد و بسيط جدا ؛ بس في الأيام دي ؛ ممكن يكون معضلة فلسفية ونظرية جديدة من نظريات الحكم و السياسة!

عمار عباس