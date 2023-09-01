رأي ومقالات

اكبر الخاسرين بعد الدعم السريع هو المؤتمر السوداني

2023/09/01
وليد محمد
وليد محمد المبارك

يتسع الفتق يوميا !!
حتى يكاد ان يستعصى الرتق مستقبلا .
القحاتة وتحديدا أربعة طويلة سايقاهم العزة ، عرمان والاتحادي بتاع ناس ود الفكي وبابكر فيصل ، اساسا ما فارقة معاهم لأنهم بالانتخابات ما بلقوا فرقة ، عشان كده مغامرتهم مفهومة وهي تحت مبدأ ، يا غرقت يا جيت حازما !!

حزب البعث سحب نفسه سريع ، واسكت الصوت المزعج فيه ( وجدي صالح ) واخرسه تماما ، حتى كدنا ان ننسى أنهم أربعة طويلة برضو ، وهذه خبرة وذكاء تنظيمي وسياسي.
الاتعوق فعلا هو حزب المؤتمر السوداني ، لم أكن اظن ان المراهقة مرحلة تمر بها الاحزاب أيضا!!؟

اكبر الخاسرين بعد الدعم السريع هو المؤتمر السوداني ، هذا الحزب فيه خيار وافاضل الناس الذين اعرفهم ، لكن يقوده ويختطفه مجموعة من الانتهازيين والمتسلطين، دقوا بيه الواطة.

وليد محمد المبارك

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