



يتسع الفتق يوميا !!

حتى يكاد ان يستعصى الرتق مستقبلا .

القحاتة وتحديدا أربعة طويلة سايقاهم العزة ، عرمان والاتحادي بتاع ناس ود الفكي وبابكر فيصل ، اساسا ما فارقة معاهم لأنهم بالانتخابات ما بلقوا فرقة ، عشان كده مغامرتهم مفهومة وهي تحت مبدأ ، يا غرقت يا جيت حازما !!

حزب البعث سحب نفسه سريع ، واسكت الصوت المزعج فيه ( وجدي صالح ) واخرسه تماما ، حتى كدنا ان ننسى أنهم أربعة طويلة برضو ، وهذه خبرة وذكاء تنظيمي وسياسي.

الاتعوق فعلا هو حزب المؤتمر السوداني ، لم أكن اظن ان المراهقة مرحلة تمر بها الاحزاب أيضا!!؟

اكبر الخاسرين بعد الدعم السريع هو المؤتمر السوداني ، هذا الحزب فيه خيار وافاضل الناس الذين اعرفهم ، لكن يقوده ويختطفه مجموعة من الانتهازيين والمتسلطين، دقوا بيه الواطة.

وليد محمد المبارك