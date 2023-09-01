



لما الواحد يستشرف الآثار الاجتماعية المتوقعة للحرب دييلقى انو الآثار ح تكوني عنيفة وطويلة المدى، بالله عليك: الواحد ح يتعامل كيف مع جاره الخائن البسرق بيتو بدعوى انو مافي زول شايفو وفي نفس الوقت سيد البيت عارف بطريقة أو بأخرى انو ده فلان، كيف ح تكون ردة فعله تجاهه بعد أن تضع الحرب أوزارها؟

– كيف ح يكون رد فعل أولاد الحلة على أولاد الحلة الكانوا متعاونين مع الدعامة عرقياً أو بمقابل قروش ويدلوهم على البيوت عشان ينهبوا منها العربات؟

– كيف ح تكون ردة فعلك لما عربيتك التعبان فيها سنين طويلة عشان تشريها- يسرقوها الدعامة بالسحاب بسبب انو فلان من اولاد الحلة قال ليهم هنا في عربية وقبض مقابل دلالته دي قروش؟

– كيف ح تكون ردود أفعال الشباب تجاه الجواسيس والجاسوسات الشغالين مع الدعم السريع يدلوهم على بيوت ضباط الجيش والشرطة والمخابرات الفي الخدمة والمتقاعدين والبيوت اتنهبت بسبب خيانة المخبرين ديل؟

-إحدى الأخوات ضابط شرطة برتبة نقيب بتحكي انو ست شاي خمسينية كانت سبب في اعتقال ضباط وجنود شرطة في مجمع خدمي متكامل .. الجاسوسة دي عشان الناس بتجي من الصباح تطلب منها الشاي والقهوة وبساعدوها بما تيسر=بقت عارفة بيوتهم ومساكنهم واحد واحد.. حتى لو ضابط أو عسكري رحل من بيتو هي بتكون عارفة لأنه أخذ إذن .. الجاسوسة دي دلت الدعم السريع على بيوتهم كلهم..وكلهم اعتقلوهم ما عدا الضباط والعساكر السافروا قبلها.. هسي الآن الضباط ديل معتقلين عن الدعم السريع .. كيف ردة فعلهم تجاه ست الشاي الجاسوسة دي بعد يطلعوا؟

طبعاً هي الدعم السريع أداها عربية كبيرة شاحنة ZY لقاء هذه العمالة

– كيف ح يكون ردة فعل سكان حي كافوري على سكان حي العزبة وقد أثبتت الفيديوهات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة انو السارق ده مواطن ما دعامي .. تخيل بعينك تشوف واحدة أنت كنت بتحسن ليها وتساعدها وتديها زكاتك عشان تربي عيالها = فجأة تشوفها في الأحداث دي هي وأولادها بينهبوا في بيتك وشقى عمرك، وبيتك ده ياما أكلو فيها وجبات ووجبات. وكان الواجب على الأقل انهم يحرسوا بيتك لكن كاميرا المراقبة المثبتها فيك بيتك وفاتحها في موبايلك جابتهم ليهم كلهم بأبوهم بينهبوا في بيتك؟

– الحاجة الكويسة انو كل التفاصيل ده مسجلة ومثبتة في الوقت البكون فيهو الحرامية ديل مفتكرين مافي زول شايفهم وقد خلوا من أي دين يمنعهم عن ارتكاب الحرام.

– كيف ح تكون ردة فعل المواطنين ضد فلانة ست الشاي الطلعت جاسوسة للدعم السريع ضدهم وقاعدة هسي في بيوتهم مع ناس الدعم السريع وبتطبخ ليهم وتقدم ليهم كل الخدمات؟

– كيف ح تكون ردة فعل المواطنين ضد البيت المشبوه في الحلة وقد أصبح دار ممارسة الدعارة للدعم السريع مقابل دهب السودانيات ؟

المعلومات الوارد تشير إلى أن عدد كبير من البيوت المشبوهة دي أصبح البنات الفيها بائعات هوى عديل يقدمن الخدمات الجنسية لأفراد الدعم السريع مقابل المال.

– ما عارف ..لكن الدولة لو ما اتدخلت سريع سريع وألقت القبض على الجواسيس وحاكمتهم = فأتوقع ردة فعل السودانيين ضدهم ح تكون عنيفة عنف لا يمكن تصوره..

– لازم المباحث الجنائية تكون شغالة من بداية الحرب في رصد حركة الجواسيس ديل لتقديمهم للمحاكمة وتنفيذ العقوبة القانونية بحقهم في ميدان عام ليكونوا عظة وعبرة لكل خاين جاسوس.

-برأيك: ما هي الآثار الاجتماعية المتوقعة بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها؟.

إيهاب إبراهيم الجعلي