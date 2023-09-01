منوعات
محمد الأمين إسماعيل ينعى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود
نعى الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، بمنشور حزين، وفاة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود عبد القادر، وقال في نعيه:
بعد الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره تعالى والحمد لله أولا وآخرا ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، تلقيت نبأ وفاة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود عبد القادر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والدوام والبقاء لله وحده (كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ، وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ) ..
البروف رحمه الله رحمة واسعة كان آية من آيات الله تعالى في الحفظ والإتقان لآيات كتاب الله الحكيم، من أعلم أهل السودان بتفسير القرآن الكريم وعلومه حافظا لكتاب الله بكل قراءاته ورواياته بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مُلِما باللغة العربية بعلوم البلاغة والبيان والبديع والنحو والصرف والعروض والقوافي ..
كان رحمه الله تعالى نائب مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ومدير مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية بالجامعة وعضو مكتب أفريقيا بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو المجلس العلمي لكلية الدعوة والإعلام ..
نال رحمه الله العديد من الشهادات منها :
– دبلوم من بخت الرضا ..
– دبلوم التجويد والدراسات الإسلامية ..
– ماجستير في القراءات القرآنية ..
– دكتوراه في القراءات القرآنية ..
– إجازة في القراءات السبعة ..
– إجازة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة ..
– شهادة تعليم الكبار ومحو الأمية “شهادة تدريس ” ..
عمل رحمه الله في التدريس بالمراحل المختلفة من الإبتدائي إلى تمهيدي الماجستير ..
– وهو عضو المجلس الإستشاري للإعجاز العلمي ..
– عضو اللجنة العليا لطباعة ومراقبة المصحف الشريف ..
– عضو مجلس دائرة جائزة الرئيس لمسابقة القرآن الكريم الدولية ..
من مؤلفاته :
– السياسة الخارجية في التصور الإسلامي ..
– الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ..
– اثر إختلاف القراءات في العلوم اللغوية ..
– فوائد الصيام الصحية ..
– خواطر حول أشهر الحج ..
– من فوائد أحكام التجويد ..
– المدخل لعلم توجيه القراءات ..
كثيرا ما يُختار في لجان التحكيم الدولية لمسابقات الحفظ والقراءات، منها مثالا لا حصرا :
– عضو لجنة تحكيم جائزة السيد جنيد للقرآن الكريم “البحرين ” ..
– عضو لجنة التحكيم الدولية لمسابقة القرآن الكريم جمهورية إيران الإسلامية 1999..
– عضو لجنة تحكيم جائزة الملك فيصل للقرآن الكريم بمكة المكرمة 1429 هجري ..
عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 1429 ..
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلاً خيرا من أهله اللهم أجعله في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
د. محمد الأمين إسماعيل
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد