محمد الأمين إسماعيل ينعى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود

بعد الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره تعالى والحمد لله أولا وآخرا ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، تلقيت نبأ وفاة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود عبد القادر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والدوام والبقاء لله وحده (كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ، وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ) ..

نعى الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، بمنشور حزين، وفاة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الطيب محمود عبد القادر، وقال في نعيه:

البروف رحمه الله رحمة واسعة كان آية من آيات الله تعالى في الحفظ والإتقان لآيات كتاب الله الحكيم، من أعلم أهل السودان بتفسير القرآن الكريم وعلومه حافظا لكتاب الله بكل قراءاته ورواياته بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مُلِما باللغة العربية بعلوم البلاغة والبيان والبديع والنحو والصرف والعروض والقوافي ..